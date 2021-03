Muriel non basta: Benzema, Ramos e Asensio spengono le speranze dell’Atalanta (3-1). Real ai quarti di Champions (Di martedì 16 marzo 2021) All’Estadio Alfredo di Stefano è il Real Madrid a fare la partita, l’Atalanta aspetta e riparte. La prima chance pericolosa capita tra i piedi di Vinicius, ma Djimsiti si immola e salva i suoi. Il gol arriva al 34? dopo un clamoroso errore di Sportiello, pallone regalato a Modric che serve Benzema ed il francese non sbaglia: è 1-0 per la squadra di Zidane. Polemiche per il fischio finale dei primi 45?, arrivato quando Muriel era stato trovato da solo e in avvicinamento alla porta avversaria. La ripresa si apre male per l’undici di Gasperini: al 57? si fa male Gosens ed è costretto a lasciare il terreno di gioco, pochi minuti più tardi il Real Madrid raddoppia su rigore. Palla persa da Ilicic a centrocampo, con Vinicius che in uno contro uno va a sfidare Toloi. Il brasiliano lo stende in area e dal dischetto non ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 marzo 2021) All’Estadio Alfredo di Stefano è ilMadrid a fare la partita, l’Atalanta aspetta e riparte. La prima chance pericolosa capita tra i piedi di Vinicius, ma Djimsiti si immola e salva i suoi. Il gol arriva al 34? dopo un clamoroso errore di Sportiello, pallone regalato a Modric che serveed il francese non sbaglia: è 1-0 per la squadra di Zidane. Polemiche per il fischio finale dei primi 45?, arrivato quandoera stato trovato da solo e in avvicinamento alla porta avversaria. La ripresa si apre male per l’undici di Gasperini: al 57? si fa male Gosens ed è costretto a lasciare il terreno di gioco, pochi minuti più tardi ilMadrid raddoppia su rigore. Palla persa da Ilicic a centrocampo, con Vinicius che in uno contro uno va a sfidare Toloi. Il brasiliano lo stende in area e dal dischetto non ...

Guido17595958 : @jo19N26 Ma perché Gasperini che da masochista puro lascia Muriel nella morsa di Varane e Sergio Ramos? Appena ent… - Frenk_S : RT @alexfrosio: Muriel, fuori categoria in Serie A, non ha visto boccia. Ilicic, devastante in A, irritante andata e ritorno. Toloi e Romer… - zazoomblog : Champions League Real Madrid-Atalanta: a Gasperini non basta Muriel i blancos volano ai quarti - #Champions… - CalcioDatato : La manovra del Real passa sempre per i piedi dei due maestri al centro del campo ma non può fare a meno di coinvolg… - OconeValerio : @Atalanta_BC E AVVISATE MURIEL, CHE NON È MESSI!!! -