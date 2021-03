Mozione in Senato per chiedere la cittadinanza italiana a Patrick Zaki (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA – Impegnare il governo a “provvedere con urgenza al riconoscimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki“, secondo quanto stabilisce la legge 91/92 e “ad adoperarsi con maggiore vigore in tutte le sedi europee e internazionali perché l’Egitto provveda, senza ulteriori indugi, al rilascio”. È l’obiettivo di una mozione appena presentata a prima firma dai Senatori Francesco Verducci, vice Presidente Commissione Cultura e Istruzione, Liliana Segre, Senatrice a vita, Valeria Fedeli, Loredana De Petris, Monica Cirinnà, Roberta Pinotti, Anna Rossomando, Alessandro Alfieri, Francesco Giacobbe, Dario Parrini, Paola Nugnes, Daniela Sbrollini, Maria Saponara, Matteo Richetti, Loredana Russo, Albert Laniece, Michela Montevecchi, Valeria Valente e molti altri. Leggi su dire (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA – Impegnare il governo a “provvedere con urgenza al riconoscimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki“, secondo quanto stabilisce la legge 91/92 e “ad adoperarsi con maggiore vigore in tutte le sedi europee e internazionali perché l’Egitto provveda, senza ulteriori indugi, al rilascio”. È l’obiettivo di una mozione appena presentata a prima firma dai Senatori Francesco Verducci, vice Presidente Commissione Cultura e Istruzione, Liliana Segre, Senatrice a vita, Valeria Fedeli, Loredana De Petris, Monica Cirinnà, Roberta Pinotti, Anna Rossomando, Alessandro Alfieri, Francesco Giacobbe, Dario Parrini, Paola Nugnes, Daniela Sbrollini, Maria Saponara, Matteo Richetti, Loredana Russo, Albert Laniece, Michela Montevecchi, Valeria Valente e molti altri.

