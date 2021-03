Mozambico, Save the Children: bambini decapitati dagli islamisti (Di martedì 16 marzo 2021) Un gruppo di terroristi islamici legati all'Isis ha decapitato bambini e ragazzini in Mozambico, nella provincia settentrionale di Cabo Delgado. A denunciarlo è Save the Children, che nel suo ultimo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 16 marzo 2021) Un gruppo di terroristi islamici legati all'Isis ha decapitatoe ragazzini in, nella provincia settentrionale di Cabo Delgado. A denunciarlo èthe, che nel suo ultimo ...

Mozambico, Save the Children: bambini decapitati dagli islamisti Un gruppo di terroristi islamici legati all'Isis ha decapitato bambini e ragazzini in Mozambico, nella provincia settentrionale di Cabo Delgado. A denunciarlo è Save the Children, che nel suo ultimo rapporto ha raccolto le strazianti testimonianze delle madre di alcuni ragazzi ...

