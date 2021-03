Moviola Real Madrid Atalanta: l’episodio chiave del match (Di martedì 16 marzo 2021) l’episodio chiave del match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/21: Moviola Real Madrid Atalanta l’episodio chiave della Moviola del match tra Real Madrid e Atalanta, valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro olandese Makkelie l’episodio chiave DEL match Primo episodio al 9?; il Real Madrid fraseggia bene e libera Vinicius al limite dell’area che punta Toloi e cade sul contatto con il centrale italo-brasiliano. Per l’arbitro Makkelie non c’è niente e lascia proseguire il gioco. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021)delvalido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/21:delladeltra, valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro olandese MakkelieDELPrimo episodio al 9?; ilfraseggia bene e libera Vinicius al limite dell’area che punta Toloi e cade sul contatto con il centrale italo-brasiliano. Per l’arbitro Makkelie non c’è niente e lascia proseguire il gioco. Leggi su ...

Advertising

prince89ferreri : A tiki taka anche questa sera l’hanno buttata in caciara al momento della moviola su Milan-Napoli e giustamente del… - domenico_caridi : @Tiki_Taka_real ma se Hernandez era da rosso allora anche DI LORENZO era da rosso ancor prima.... eppure la moviola… - paranzafritta : @__manuel__8 @GiovaB95 Che poi la moviola dice pure che non era rosso per l'Atalanta contro il Real, che la Juve subisce furti dal porto - franser_real : RT @capuanogio: ?? Le moviole di #MilanNapoli: #Gazzetta - Più penalty da moviola, irrituale la chiamata al #Var di #Pasqua e strano che, v… - Pressing_real : Ci siamo e partiamo con la moviola di Graziano Cesari: per la nostra Var Room il fallo di Bakayoko su Theo Hernandez era rigore #Pressing -