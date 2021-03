MOVIOLA – Real Madrid-Atalanta, arbitro fischia fine primo tempo con Muriel lanciato a rete (Di martedì 16 marzo 2021) Beffa per l’Atalanta sul finire del primo tempo contro il Real Madrid. L’arbitro Danny Makkelie, infatti, ha fischiato la fine del primo tempo (a tempo effettivamente appena scaduto) quando però nel frattempo un lancio preciso aveva mandato Luis Muriel tutto solo davanti la porta. Con un po’ di attenzione in più il fischietto olandese, come capita decisamente spesso, avrebbe potuto concedere quei due-tre secondi per far concludere un’azione promettente come quella, ma è stato precipitoso. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) Beffa per l’sul finire delcontro il. L’Danny Makkelie, infatti, hato ladel(aeffettivamente appena scaduto) quando però nel fratun lancio preciso aveva mandato Luistutto solo davanti la porta. Con un po’ di attenzione in più il fischietto olandese, come capita decisamente spesso, avrebbe potuto concedere quei due-tre secondi per far concludere un’azione promettente come quella, ma è stato precipitoso. SportFace.

