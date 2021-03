MOVIOLA – Palla persa da Ilicic, Toloi stende Vinicius: Sergio Ramos trasforma il calcio di rigore (VIDEO) (Di martedì 16 marzo 2021) Gara in salita per l’Atalanta, impegnata nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021 sul campo del Real Madrid. Al 60?, gli uomini di Gasperini sono infatti in svantaggio di due gol. Nessun dubbio per l’arbitro, che ha notato lo sgambetto di Toloi ai danni di Vinicius Junior ed ha indicato il dischetto del rigore. Da segnalare la Palla persa da Ilicic, che ha dato il via all’azione dalla quale è poi nato il rigore. Dopo un rapido check del Var, in quanto l’intervento era avvenuto nei pressi della linea dell’area di rigore, è stato confermato il penalty. Dagli 11 metri ha calciato Sergio Ramos, bravo a battere Sportiello. In alto il VIDEO del gol. ... Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) Gara in salita per l’Atalanta, impegnata nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021 sul campo del Real Madrid. Al 60?, gli uomini di Gasperini sono infatti in svantaggio di due gol. Nessun dubbio per l’arbitro, che ha notato lo sgambetto diai danni diJunior ed ha indicato il dischetto del. Da segnalare lada, che ha dato il via all’azione dalla quale è poi nato il. Dopo un rapido check del Var, in quanto l’intervento era avvenuto nei pressi della linea dell’area di, è stato confermato il penalty. Dagli 11 metri ha calciato, bravo a battere Sportiello. In alto ildel gol. ...

