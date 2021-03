MotoGP | Francesco Bagnaia parte per il primo anno da “grande” | con la voglia di stupire

(Di martedì 16 marzo 2021) Tra i piloti che approcciano a questo Mondiale2021 con la chiara intenzione dic’è“Pecco”. Il pilota torinese, ex campione del mondo della classe mediana, sa di avere tra le mani laoccasione della sua (ancor giovanissima) carriera. Dopo il praticantato nel team Pramac, infatti, è arrivata la chiamata dal team Ducati ufficiale, ed ora sarà tutta un’altra musica per il classe 1997. Oneri e onori, come sempre. Raggiungere la squadra di riferimento della scuderia di Borgo Panigale è un premio per quanto vedere in questi anni ma, dall’altro canto, ora pertutto sarà da guadagnare. Ogni risultato, ogni podio, ogni (si spera) successo. La pressione, di conseguenza, non potrà che aumentare, ma il piemontese saprà gestire questa nuova ...

... aside from Miller, the generational changeover also brings 24 - year oldBagnaia to the ... Not bad for riders who'd never tasted abike before. Basically, Ducati is a ticking time bomb ...... il terzo e il quarto miglior tempo sono stati appannaggio di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli , che hanno precedutoBagnaia . El Diablo , però, ha frenato le illusioni, sottolineando ...Tra i piloti che approcciano a questo Mondiale MotoGP 2021 con la chiara intenzione di stupire c’è Francesco “Pecco” Bagnaia. Il pilota torinese, ex campione del mondo della classe mediana, sa di ...MotoGP: VIDEO - In periodo così particolare abbiamo ospitato tantissimi personaggi importantissimi della MotoGP, dai piloti ai manager, passando per grandi campioni del passato e del futuro. E stiamo ...