MotoGP | Brad Binder | “È stato un peccato perdere l’ultimo giorno di test”

(Di martedì 16 marzo 2021) Ci avviciniamo all’inizio del Motomondiale, previsto il prossimo 28 marzo dal circuito di Losail (Qatar). Dopo iufficiali, indetti sulla medesima pista che accoglierà i primi due atti della stagione 2021,esprime il proprio parere in vista del campionato che lo vedrà nuovamente protagonista con una delle KTM ufficiali. Il centauro sudafricano, compagno di box dello spagnolo Miguel Oliveira, è perplesso alla vigilia dell’impegno di fine mese, gara che vedrà le KTM protagoniste con un nuovo motore. Le prestazioni sono state altalenanti neidi Losail, realtà che non dovrebbe avvantaggiare la compagine austriaca. Il vincitore del GP della Repubblica Ceca 2020 ha affermato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Èun...

