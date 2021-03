Morto il cattivo di “Agente 007 – Vivi e lascia morire”, Yaphet Kotto (Di martedì 16 marzo 2021) E’ Morto a 81 anni l’attore Yaphet Kotto, conosciuto per aver recitato in “Alien” e “Agente 007 – Vivi e lascia morire”. L’annuncio è stato dato dalla moglie su Facebook con parole commoventi: “Hai interpretato il cattivo in alcuni dei tuoi film ma per me e per molte altre persone tu sei un vero eroe. Un brav’uomo, un ottimo padre e marito e una brava persona, molto rara da trovare”. Non è stata rivelata la causa della morte dell’attore americano. Tessie Sinahon è stata la terza delle tre mogli dell’attore, dopo Antoinette Pettyjohn (1975–1996) e Rita Ingrid Dittman (s. 1962–1975). Si sposa infine con Tessie nel 1998. Nel suo cordoglio la donna scrive: “Questo è un momento molto doloroso per me informare tutti i fan, gli amici e la ... Leggi su ck12 (Di martedì 16 marzo 2021) E’a 81 anni l’attore, conosciuto per aver recitato in “Alien” e “007 –”. L’annuncio è stato dato dalla moglie su Facebook con parole commoventi: “Hai interpretato ilin alcuni dei tuoi film ma per me e per molte altre persone tu sei un vero eroe. Un brav’uomo, un ottimo padre e marito e una brava persona, molto rara da trovare”. Non è stata rivelata la causa della morte dell’attore americano. Tessie Sinahon è stata la terza delle tre mogli dell’attore, dopo Antoinette Pettyjohn (1975–1996) e Rita Ingrid Dittman (s. 1962–1975). Si sposa infine con Tessie nel 1998. Nel suo cordoglio la donna scrive: “Questo è un momento molto doloroso per me informare tutti i fan, gli amici e la ...

Advertising

SkyTG24 : E' morto Yaphet Kotto, attore in Alien e cattivo in James Bond - caroletta71 : RT @ilpost: È morto a 81 anni l’attore Yaphet Kotto, il meccanico Parker in “Alien” e il cattivo di “Agente 007 – Vivi e lascia morire” htt… - minimALessandro : È morto a 81 anni l’attore Yaphet Kotto, il meccanico Parker in “Alien” e il cattivo di “Agente 007 – Vivi e lascia… - DanyTechMed : RT @ilpost: È morto a 81 anni l’attore Yaphet Kotto, il meccanico Parker in “Alien” e il cattivo di “Agente 007 – Vivi e lascia morire” htt… - LucaSalvarani11 : RT @ilpost: È morto a 81 anni l’attore Yaphet Kotto, il meccanico Parker in “Alien” e il cattivo di “Agente 007 – Vivi e lascia morire” htt… -