Morto a Biella dopo AstraZeneca, l’autopsia: “Nessun legame col vaccino, problema cardiaco improvviso” (Di martedì 16 marzo 2021) Biella, Morto dopo AstraZeneca: “Nessun legame evidente con vaccino” Nessun legame evidente con il vaccino: è quanto emerge dai primi risultati dell’autopsia effettuata sul corpo di Sandro Tognatti, l’insegnante di 57 anni di Biella Morto poche ore dopo aver assunto il siero prodotto da AstraZeneca. L’esame, eseguito dal medico legale Roberto Testi, in presenza di un consulente nominato dalla famiglia, non ha evidenziato trombi, come avvenuto in altri casi, né segni evidenti che leghino il decesso alla somministrazione del vaccino. Probabilmente, ma per le certezza serviranno i risultati degli esami istologici i cui ... Leggi su tpi (Di martedì 16 marzo 2021): “evidente conevidente con il: è quanto emerge dai primi risultati deleffettuata sul corpo di Sandro Tognatti, l’insegnante di 57 anni dipoche oreaver assunto il siero prodotto da. L’esame, eseguito dal medico legale Roberto Testi, in presenza di un consulente nominato dalla famiglia, non ha evidenziato trombi, come avvenuto in altri casi, né segni evidenti che leghino il decesso alla somministrazione del. Probabilmente, ma per le certezza serviranno i risultati degli esami istologici i cui ...

