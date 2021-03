Morte vigile urbano | ascoltati il medico e il responsabile del servizio vaccini

(Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVibonati (Sa) – I carabinieri della compagnia di Sapri (Salerno) hanno effettuato i primi accertamenti in seguito alladi Michele Quintiero,di Vibonati (Salerno) deceduto ieri sera a seguito di un malore. L’allarme è scattato intorno alle 20.30; un’ora e mezza prima il 62enne era stato presso l’ospedale di Sapri dove gli era stata iniettata una dose di Pfizer, vaccino anti-Covid. I militari, agli ordini del capitano Matteo Calcagnile, hanno ascoltato ilche ha somministrato il siero, ildelma anche ilcurante del. Gli uomini dell’Arma, inoltre, hanno acquisito l’elenco dei pazienti a cui è stato somministrato lo ...

... un altro caso disospetta dopo l'inoculazione del vaccino, questa volta Pfizer. Per questo la Procura di Lagonegro (Potenza) ha disposto il sequestro della salma di unurbano 62enne di ......Procura di Lagonegro (Potenza) ha disposto il sequestro della salma di unurbano 62enne, di Vibonati (Salerno). L'uomo lunedì intorno alle 20.30 ha avuto un malore che ne ha provocato la...La Procura di Lagonegro ha aperto un’indagine sulla morte di un agente della Polizia locale di 62 anni di Vibonati, in provincia di Salerno, che è deceduto ieri sera per un malore. Poche ore prima si ...L’uomo, Michele Quintiero, intorno alle 20.30 di ieri, ha avuto un malore che ne ha provocato la morte improvvisa. Un infarto poche ore dopo la somministrazione del… Leggi ...