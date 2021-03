Morte Raoul Casadei, il ricordo di Moreno Conficconi degli Extraliscio (Di martedì 16 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sono passati pochi giorni dalla Morte di Raoul Casadei, e son stati in molti a voler condividere un ricordo, tra cui Moreno Conficconi. La Morte di Raoul Casadei ha lasciato nel cuore degli italiani e di tutti quelli che amavano la sua musica un vuoto davvero immenso, e tra le varie testimonianze d’affetto è arrivata Leggi su youmovies (Di martedì 16 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sono passati pochi giorni dalladi, e son stati in molti a voler condividere un, tra cui. Ladiha lasciato nel cuoreitaliani e di tutti quelli che amavano la sua musica un vuoto davvero immenso, e tra le varie testimonianze d’affetto è arrivata

Advertising

infoitcultura : Morte Raoul Casadei il dolore del figlio in tv Ci ha abbandonati - Monica734322417 : RT @Libero_official: La morte di Raoul #Casadei poteva essere evitata: bastava dargli il #vaccino - infoitcultura : Morte di Raoul Casadei. I ricordi di Moreno Conficconi degli Extraliscio, Elio e le Storie Tese, Guccini (e tanti a… - UffPost : RT @LaVeritaWeb: Da ragazzo, in Emilia, pensavo che andare in balera fosse la morte sociale. Solo dopo anni ho capito quanto mi piacesse la… -