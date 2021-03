Moro, il compromesso storico e l’eredità politica. Il ricordo di Fioroni (Di martedì 16 marzo 2021) Erano i tempi del compromesso storico. Di Democrazia Cristiana e Partito Comunista. Erano i tempi in cui la cravatta era d’ordinanza. Ed erano gli anni in cui si sparava. Lo sandalo Lockheed, il voto di fiducia del Pci (guidato da Enrico Berlinguer) al quarto governo alla cui testa c’era l’immarcescibile Giulio Andreotti. Poi la mattina, di quarantatré anni fa, che per tutti è diventata la ‘notte della Repubblica’. Una data, quella del 16 marzo 1978, “incancellabile nella coscienza del popolo italiano”, ha detto questa mattina il Capo dello Stato Sergio Mattarella ricordando i cinque agenti della scorta crivellati di colpi dai brigatisti rossi. Il corso della Storia, ha aggiunto, fu segnato. E’ concorde, su questa linea, anche Giuseppe Fioroni. Esponente del Partito Democratico, ex ministro della repubblica. All’epoca dei fatti aveva ... Leggi su formiche (Di martedì 16 marzo 2021) Erano i tempi del. Di Democrazia Cristiana e Partito Comunista. Erano i tempi in cui la cravatta era d’ordinanza. Ed erano gli anni in cui si sparava. Lo sandalo Lockheed, il voto di fiducia del Pci (guidato da Enrico Berlinguer) al quarto governo alla cui testa c’era l’immarcescibile Giulio Andreotti. Poi la mattina, di quarantatré anni fa, che per tutti è diventata la ‘notte della Repubblica’. Una data, quella del 16 marzo 1978, “incancellabile nella coscienza del popolo italiano”, ha detto questa mattina il Capo dello Stato Sergio Mattarella ricordando i cinque agenti della scorta crivellati di colpi dai brigatisti rossi. Il corso della Storia, ha aggiunto, fu segnato. E’ concorde, su questa linea, anche Giuseppe. Esponente del Partito Democratico, ex ministro della repubblica. All’epoca dei fatti aveva ...

Er_Foxy_71 : @CucchiRiccardo Terrorismo? Caro Riccardo, il terrorismo non c'entra nulla, c'entra la guerra fredda e chi voleva p… - gcarlo62 : @giorgis65 @Deputatipd Non solo dolorose soprattutto oscure. Chi ha ucciso Moro, chi li ha guidati, chi ha favorito… - GrilloP74465345 : RT @Zorbathesnail: Friendly reminder che Aldo Moro mise la responsabilità della propria morte non sulle Brigate Rosse (che tentarono più vo… - Zorbathesnail : Friendly reminder che Aldo Moro mise la responsabilità della propria morte non sulle Brigate Rosse (che tentarono p… - massximo1 : @Enzo51387079 @La7tv Gladio non c’entra nulla con il caso@moro , quello che lei asserisce è la non volontà dell’all… -