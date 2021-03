Monreale, Arcidiacono “assume” l’avvocato Alessia Meli, stipendio annuo 45mila euro (Di martedì 16 marzo 2021) l’avvocato Monrealese Alessia Meli è stata nominata dal sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, consulente a titolo oneroso per gli affari legali. Il legale era già esperto incaricato dal primo cittadino ma a titolo gratuito. Grazie a una Legge regionale, il sindaco ha potuto convertire il rapporto con l’esperto. Secondo Arcidiacono l’avvocato Alessia Meli è un “soggetto competente e titolare della professionalità e delle esperienze necessarie per lo svolgimento dell’incarico”. Secondo quanto si legge nell’incarico, “risulta l’ampia professionalità, sia sotto il profilo delle esperienze, ivi compresa quella già svolta per il Comune di Monreale a partire da giugno del 2019, che della formazione ... Leggi su monrealelive (Di martedì 16 marzo 2021)seè stata nominata dal sindaco di, Alberto, consulente a titolo oneroso per gli affari legali. Il legale era già esperto incaricato dal primo cittadino ma a titolo gratuito. Grazie a una Legge regionale, il sindaco ha potuto convertire il rapporto con l’esperto. Secondoè un “soggetto competente e titolare della professionalità e delle esperienze necessarie per lo svolgimento dell’incarico”. Secondo quanto si legge nell’incarico, “risulta l’ampia professionalità, sia sotto il profilo delle esperienze, ivi compresa quella già svolta per il Comune dia partire da giugno del 2019, che della formazione ...

