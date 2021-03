Molise | la consigliera Calenda sottoscrive la mozione di sfiducia a Toma Un’ora dopo accetta il posto da assessora e ritira la firma

(Di martedì 16 marzo 2021) “Prima che sia troppo tardi finiamo questo indegno spettacolo“. Con queste parole laFilomenaaveva sottoscritto ladipresentata dal M5s contro il governatore del, Donato. Unache di fatto sanciva la fine della maggioranza di centrodestra in Consiglio regionale:peròl’hata,ndo un ruolo danella stessa giunta che 60 minuti prima definiva “spettacolo indegno”. “Oggi finalmente posso dire che ilcambia pagina, scriveremo insieme un nuovo capitolo. Il presidente della giuntaha voluto fortemente la mia presenza in questo nuovo ...

.... Alla fine di una giornata evidentemente isterica, poche ore dopo la firma apposta sotto la mozione di sfiducia a Toma, che condanna senza appello la gestione del presidente, la...Ladi Isernia, eletta nella Lega, ora al gruppo misto, nella Giunta Toma dovrebbe prendere ... Oggi finalmente posso dire che ilcambia pagina, scriveremo insieme un nuovo capitolo. Il ...La consigliera ha ritirato la sua firma dalla mozione ... Oggi finalmente posso dire che il Molise cambia pagina, scriveremo insieme un nuovo capitolo. Il presidente della giunta Donato Toma ha voluto ...Nessuna ordinanza per vietare gli arrivi nelle seconde case in Sardegna, ma una richiesta di aiuto al governo affinché vengano fatti controlli in uscita dalle Regioni rosse. In Consiglio regionale si ...