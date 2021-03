Mistero al ministero | il furto di dati del Mise di cui non si è saputo niente

Leggi su wired

(Di martedì 16 marzo 2021) Che succede aldello Sviluppo economico, che un mese fa ha resettato le password dei dipendenti, in seguito a una “possibile violazione di sicurezza”, finora mai divulgata, che “potrebbe aver portato l’accesso non autorizzato apersonali di dipendenti, quali nomi utente e password di dominio, indirizzi email, codici fiscali, numeri di telefono”, rivela un’email ottenuta da Wired. Una debacle informatica, di cui Wired apprende da fonti qualificate e in seguito alla quale gli uffici tecnici di via Molise hanno dovuto accertare l’identità di alcuni utenti “tramite video”, nel caso in cui non fossero già stati “precedentemente certificati”. Misure di estrema cautela dunque, in conseguenza di un data breach probabilmente scoperto alla fine del 2020 – le informazioni più aggiornate tra quelle sottratte risalgono proprio a novembre – nel quale ...