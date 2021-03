Miozzo lascia il Cts, "ha esaurito il suo motivo di essere" (Di martedì 16 marzo 2021) AGI - "Il Cts ha esaurito il suo motivo di essere" e "credo che in uno, due mesi al massimo possa sciogliersi. Meritando l'applauso della nazione": ad affermarlo è l'ex coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo in un'intervista a Repubblica. "Ha lavorato bene, con coraggio, per 13 mesi. Possiamo anche dire che tra vuoti istituzionali e risposte da sperimentare ha contribuito a salvare questo Paese, ma adesso non serve più", ha detto Miozzo, "in 13 mesi le cose sono cambiate, e in particolare nell'ultimo mese e mezzo è cambiata l'amministrazione pubblica. Adesso c'è una struttura che può affrontare la battaglia contro il Covid, prima il Cts ha dovuto supplire a mancanze palesi. Le Regioni andavano per conto loro, i ministeri faticavano. Ora c'è un coordinamento generale e un blocco ... Leggi su agi (Di martedì 16 marzo 2021) AGI - "Il Cts hail suodi" e "credo che in uno, due mesi al massimo possa sciogliersi. Meritando l'applauso della nazione": ad affermarlo è l'ex coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostinoin un'intervista a Repubblica. "Ha lavorato bene, con coraggio, per 13 mesi. Possiamo anche dire che tra vuoti istituzionali e risposte da sperimentare ha contribuito a salvare questo Paese, ma adesso non serve più", ha detto, "in 13 mesi le cose sono cambiate, e in particolare nell'ultimo mese e mezzo è cambiata l'amministrazione pubblica. Adesso c'è una struttura che può affrontare la battaglia contro il Covid, prima il Cts ha dovuto supplire a mancanze palesi. Le Regioni andavano per conto loro, i ministeri faticavano. Ora c'è un coordinamento generale e un blocco ...

Advertising

LegaSalvini : CORONAVIRUS, MIOZZO LASCIA LA GUIDA DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO - angiuoniluigi : RT @Linkiesta: Agostino Miozzo dice che il Cts non ha più ragione di esistere - raffaelegi : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #16marzo. tra i temi: ??Governo al lavoro sul #decretosostegno; 5 miliardi per i vacci… - liciasoncini : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #16marzo. tra i temi: ??Governo al lavoro sul #decretosostegno; 5 miliardi per i vacci… - takethedate : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #16marzo. tra i temi: ??Governo al lavoro sul #decretosostegno; 5 miliardi per i vacci… -