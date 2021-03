Mini | l’indiscrezione | “dal 2030 produzione e vendita solo di modelli elettrici”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 marzo 2021) Duemilaventicinque ultima chiamata per laendotermica, dalil brand produrrà e commercializzerà soltanto. È così che si appresta a finire l’epoca del motore tradizionale anche per la casa inglese, dal 1994 sotto il cappello del gruppo BMW e del quale ora si fa apripista in questo addio definitivo a diesel e benzina. La notizia è stata diffusa, tra gli altri, da Automotive News, che ha riportato delle indiscrezioni non ancora confermate né smentite da BMW, anche se ciò potrebbe accadere per voce dello stesso CEO Oliver Zipse nei prossimi giorni, in occasione della conferenza stampa per esporre il bilancio annuale del gruppo. Secondo quanto noto finora, comunque, la tabella di marcia dovrebbe prevedere lo stop delladicon motorizzazioni ...