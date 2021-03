Milano, stop AstraZeneca: saltano le vaccinazioni a 33500 professori (Di martedì 16 marzo 2021) Si fermano fino a giovedì le vaccinazioni anti - Covid alle forze dell'ordine e al personale scolastico lombardo, ai quali spetta il siero AstraZeneca sosteso dal governo. Tra oggi e giovedì saranno ... Leggi su leggo (Di martedì 16 marzo 2021) Si fermano fino a giovedì leanti - Covid alle forze dell'ordine e al personale scolastico lombardo, ai quali spetta il sierososteso dal governo. Tra oggi e giovedì saranno ...

