Milano, sorpreso durante una festa illegale: era ricercato per truffa (Di martedì 16 marzo 2021) commenta Un 41enne italiano è stato sorpreso, insieme ad altre cinque persone, mentre partecipava a una festa illegale in un appartamento di Milano. Le forze dell'ordine hanno multato i presenti per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 16 marzo 2021) commenta Un 41enne italiano è stato, insieme ad altre cinque persone, mentre partecipava a unain un appartamento di. Le forze dell'ordine hanno multato i presenti per ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Milano, sorpreso durante una festa illegale: era ricercato per truffa #coronavirus - NicoViscomi : RT @MediasetTgcom24: Milano, sorpreso durante una festa illegale: era ricercato per truffa #coronavirus - Ettore572 : RT @MediasetTgcom24: Milano, sorpreso durante una festa illegale: era ricercato per truffa #coronavirus - iannello1804 : RT @MediasetTgcom24: Milano, sorpreso durante una festa illegale: era ricercato per truffa #coronavirus - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Milano, sorpreso durante una festa illegale: era ricercato per truffa #coronavirus -