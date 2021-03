Advertising

Corriere : «Mia mamma, 88 anni, morta perché investita da ragazzini in monopattino sul marciapiede» - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Milano, morta Ombretta Fumagalli Carulli. Più volte sottosegretario, aveva 77 anni - fisco24_info : Milano, morta l'ex parlamentare Ombretta Fumagalli Carulli: Aveva 77 anni, era malata da tempo… - annoupanoux : RT @Adnkronos: Milano, morta l'ex parlamentare Ombretta Fumagalli Carulli - lifestyleblogit : Milano, morta l'ex parlamentare Ombretta Fumagalli Carulli - -

Ultime Notizie dalla rete : Milano morta

Fanpage.it

E', a 77 anni compiuti da pochi giorni, Ombretta Fumagalli Carulli , prima donna docente di diritto canonico, più volte sottosegretario. Era malata da tempo. In parlamento entrò per la ..., a 77 anni compiuti da pochi giorni, Ombretta Fumagalli Carulli , prima donna docente di diritto canonico, più volte sottosegretario. Era malata da tempo. La sua è stata una lunga ...Ieri in Italia altri 15.267 casi e 354 morti. Dopo lo stop in diversi paesi europei, anche l’Aifa sospende l’uso dei vaccini Astrazeneca in?Italia in attesa di chiarimento dell’Ema. Intanto il commiss ...Ombretta Fumagalli Carulli, prima donna docente di diritto canonico, più volte sottosegretario, è morta a Milano a 77 anni compiuti da pochi giorni. Era malata ...