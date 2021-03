Milano, allerta meteo per venti fortissimi: in Lombardia raffiche anche a 90 km/h (Di martedì 16 marzo 2021) Sarà una giornata ventosa , quella di martedì 16 marzo, a Milano e in tutto il territorio lombardo. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato allerta ... Leggi su milanotoday (Di martedì 16 marzo 2021) Sarà una giornata ventosa , quella di martedì 16 marzo, ae in tutto il territorio lombardo. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regioneha diramato...

