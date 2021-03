Milan | senti Albertini | “Tonali? Troppo timido Può diventare giocatore importante | ma tiri fuori la personalità”

(Di martedì 16 marzo 2021) Parola a Demetrio.Si fa in salita la strada per il, dopo un avvio di stagione esaltante che aveva permesso ai rossoneri di rimanere in vetta alla classifica per svariate settimane. Il 2021 infatti non è cominciato sotto i migliori auspici per il "Diavolo", che sempre meno frequentemente è riuscito a imporsi sulle altre squadre, fino a subire il sorpasso in vetta dall'Inter un mese fa. Oggi i nerazzurri distano ben 9 lunghezze e l'obiettivo scudetto, che fino a pochi mesi fa sembrava ad un soffio, appare ormai sempre più distante. Ad analizzare il momento poco brillante vissuto dal, reduce dal ko maturato contro il Napoli, è l'ex centrocampista rossonero Demetrio, intervenuto ai microfoni de "la Gazzetta dello Sport" per analizzare la stagione dei meneghini."Ildeve ...

Advertising

flamminiog : RT @Gazzetta_it: .@Inter, senti #Eriksen: 'Il gol al #Milan ha fatto scoccare la scintilla' - Frances97873827 : @intenditore11 @ZZiliani Allora senti questi, pareggio del Milan irregolare per fallo su Rabiot, la Juve vince lo s… - infoitsport : Inter, senti Eriksen: 'Il gol al Milan ha fatto scoccare la scintilla' - mauro__zanon : RT @Gazzetta_it: .@Inter, senti #Eriksen: 'Il gol al #Milan ha fatto scoccare la scintilla' - sportli26181512 : Inter, senti Eriksen: 'Il gol al Milan ha fatto scoccare la scintilla': Inter, senti Eriksen: 'Il gol al Milan ha f… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan senti

Corriere dello Sport.it

Situazione disperata per la Sampdoria, penultima in classifica con Bologna e Catanzaro: il Genoa, quattro punti di più, era decimo ex aequo con ilma non vinceva una stracittadina esattamente ...Theo Hernandez: 'scudetto? Non è finita'Theo Hernandez - Terzino e uomo in più del, Theo Hernandez è decisamente la rivelazione più inattesa ed importante della ...Quante volte avete sentito dire che è inevitabile che le squadre impegnate al giovedì in Europa League poi paghino pegno in campionato? È uno dei luoghi comuni ...L'espulsione per proteste di Rebic e la rivolta 'social' di Theo rischiano di portare a delle squalifiche piuttosto pesanti.