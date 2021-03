Milan, rinnovo Ibrahimovic: trattativa ai dettagli (Di martedì 16 marzo 2021) Sarebbe vicinissima la firma del rinnovo annuale di Zlatan Ibrahimovic con il Milan: i dettagli dell’accordo Clamorosa indiscrezione quella riportata dal quotidiano La Repubblica: Ibrahimovic avrebbe trovato l’accordo con il Milan per il rinnovo annuale del contratto. Troppa la voglia di Zlatan di continuare a giocare coi rossoneri, soprattutto con la prospettiva di tornare a calcare il palcoscenico della Champions. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 LE CIFRE – Ibrahimovic attualmente guadagna 7 milioni netti fino al 30 giugno del 2021. Il prossimo accordo dovrebbe prevedere invece una base fissa più bassa (intorno ai 5 milioni) con relativi bonus che farebbero alzare l’ingaggio ai fatidici sette. Una ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Sarebbe vicinissima la firma delannuale di Zlatancon il: idell’accordo Clamorosa indiscrezione quella riportata dal quotidiano La Repubblica:avrebbe trovato l’accordo con ilper ilannuale del contratto. Troppa la voglia di Zlatan di continuare a giocare coi rossoneri, soprattutto con la prospettiva di tornare a calcare il palcoscenico della Champions. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 LE CIFRE –attualmente guadagna 7 milioni netti fino al 30 giugno del 2021. Il prossimo accordo dovrebbe prevedere invece una base fissa più bassa (intorno ai 5 milioni) con relativi bonus che farebbero alzare l’ingaggio ai fatidici sette. Una ...

