Milan, Rebic squalificato per due giornate: i rossoneri pensano al ricorso (Di martedì 16 marzo 2021) Valutazioni in corso in casa Milan dopo la squalifica di due giornate inflitta ad Ante Rebic, espulso durante la sfida contro il Napoli. La società rossonera è infatti in attesa di avere accesso agli atti ufficiali prima di presentare o meno un ricorso. Ulteriori novità emergeranno nei prossimi giorni. A riportarlo è MilanNews. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) Valutazioni in corso in casadopo la squalifica di dueinflitta ad Ante, espulso durante la sfida contro il Napoli. La società rossonera è infatti in attesa di avere accesso agli atti ufficiali prima di presentare o meno un. Ulteriori novità emergeranno nei prossimi giorni. A riportarlo èNews. SportFace.

capuanogio : ?? Per #Rebic squalifica di 2 giornate per 'espressioni irriguardose' #Milan - DiMarzio : #SerieA | #Milan, due giornate di squalifica per #Rebic - AntoVitiello : Convocati #Milan per #milannapoli. Ci sono #Rebic, #Calhanoglu, #Hernandez Fuori #Ibrahimovic, #Mandzukic,… - EM1998_ : RT @sportface2016: #Milan, #Rebic squalificato per due giornate: i rossoneri pensano al ricorso - sportface2016 : #Milan, #Rebic squalificato per due giornate: i rossoneri pensano al ricorso -