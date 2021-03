Milan-Napoli | sanzione per Donnarumma | Serie A News

Advertising

AntoVitiello : #Milan con poche energie, arrivato stanco e con troppi titolati fuori nella sfida contro il #Napoli. Pesa il rigore… - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - ZZiliani : Meno 11. È ricomparso in tutta la sua virulenza il verme AJA che blinda il posto #Champions alla #Juventus dandole… - junews24com : RT @GiovaAlbanese: La #Juventus conosce i pregi (e i difetti) di #Conte, uno che a volta sa bene cos'è il DNA bianconero. ?? Stagione 2011/… - IamCALCIO : Il Giudice Sportivo, dopo la 27a giornata di #SerieA, ha squalificato 7 calciatori: due turni per #Rebic, calciator… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Napoli

Commenta per primo Ilha bisogno di continuare il suo trend positivo e domenica affronterà la Roma con l'obiettivo di ripetere il risultato di San Siro contro il. Gattuso conta di ritrovare Lozano e Manolas ...... Giovanni Di Lorenzo), Kamil Glik (Benevento), Gaston Ramirez Pereyra (Sampdoria), pasquale Schiattarella (Benevento). Ammenda di 10 mila euro per Gianluigi Donnarumma, portiere del"per ...Ammenda di 10.000€ per il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, particolarmente nervoso al termine della gara contro il Napoli. Questa la decisione del giudice sportivo, con la seguente motivazione ...Come comunicato dal giudice sportivo, con l'espulsione diretta ottenuta nel match contro il Napoli Ante Rebic è stato squalificato per due giornate "per avere, al 47° ...