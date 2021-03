Milan-Manchester United, Romagnoli in gruppo: il capitano recupera / News (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo i problemi fisici degli ultimi giorni, Alessio Romagnoli recupera per Milan-Manchester United. Allenamento in gruppo per lui Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo i problemi fisici degli ultimi giorni, Alessioper. Allenamento inper lui Pianeta

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MILAN IBRAHIMOVIC SVOLGE L'ALLENAMENTO CON IL GRUPPO Torna a disposizione di Pioli per il Manchester… - AntoVitiello : #Milan #Ibrahimovic ha anticipato ad oggi il controllo medico (previsto per domani) per impostare il lavoro della s… - AntoVitiello : Grande partita del #Milan all'Old Trafford, pari meritatissimo per quello che si è visto in tutto il match. Match d… - MilanInter241 : Probabile formazione #Milan contro il Manchester Utd: (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo; Kessie, Be… - sportli26181512 : Albertini: 'Milan, contro lo United puoi farcela: sai da dove ripartire': Intervenuto ai microfoni della Gazzetta d… -