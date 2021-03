Milan-Manchester United, la probabile formazione: Ibrahimovic titolare? (Di martedì 16 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, dovrebbe recuperare per Milan-Manchester United di Europa League: lo svedese sarà titolare? Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 16 marzo 2021) Zlatan, attaccante rossonero, dovrebbe recuperare perdi Europa League: lo svedese sarà? Pianeta

Advertising

AntoVitiello : #Milan #Ibrahimovic ha anticipato ad oggi il controllo medico (previsto per domani) per impostare il lavoro della s… - AntoVitiello : Grande partita del #Milan all'Old Trafford, pari meritatissimo per quello che si è visto in tutto il match. Match d… - AntoVitiello : I tempi di recupero per #Ibrahimovic sono sempre stimati per il Manchester (ritorno) o Fiorentina. Tempi solamente… - PianetaMilan : #MilanManchester United, la probabile formazione: #Ibrahimovic titolare? - CORNERNEWS24 : #Calcio - Europa League: Brych arbitrerà Milan-Manchester United A Lahoz l'altra sfida di ritorno degli ottavi fra Shakhtar-Roma -