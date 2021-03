Milan-Manchester United: arbitrerà il tedesco Brych (Di martedì 16 marzo 2021) Sarà il tedesco Felyx Brych ad arbitrare la sfida europea, valida per l’accesso ai quarti di finale di Europa League, tra Milan e Manchester United. A coadiuvare il direttore di gara saranno gli assistenti Borsch e Lupp mentre il quarto uomo sarà il signor Dingert. Al VAR Marco Fritz, mentre l’assistente al VAR sarà il signor Stegemann. Foto: gettyimages L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 marzo 2021) Sarà ilFelyxad arbitrare la sfida europea, valida per l’accesso ai quarti di finale di Europa League, tra. A coadiuvare il direttore di gara saranno gli assistenti Borsch e Lupp mentre il quarto uomo sarà il signor Dingert. Al VAR Marco Fritz, mentre l’assistente al VAR sarà il signor Stegemann. Foto: gettyimages L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

