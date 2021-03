Michelle Obama sull’intervista di Harry e Meghan | «Spero nel perdono | la famiglia è la cosa più importante»

(Di martedì 16 marzo 2021) L’intervista bomba con cui il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto a pezzi la famiglia reale britannica – accusandola fra l’altro di razzismo – continua a far discutere il mondo. Tanti si sono schierati dalla parte dei Sussex, altrettanti accusano l’ex attrice di aver raccontato un mucchio di bugie. Nel dibattito planetario si è inserita persino Michelle Obama. Con un messaggio che è un sogno di riappacificazione tra royal parenti. L’ex first lady americana, apparsa nel programma tv Access Hollywood, ha infatti dichiarato: «Quando penso a quello che stanno passando» Harry e Meghan, «penso all’importanza della famiglia. Mi auguro che un giorno venga il tempo del perdono, dell’amore, dei chiarimenti. Perché non c’è niente di più importante della famiglia».

Advertising

DebbieJ30571240 : @debbiepaul24 @AlexaNielsen6 Michelle Obama, Maya Angelou - ChiccaGag : @mixofchaosnart Se sai l’inglese ne ho moltissimi da consigliarti, in primis quello di Michelle Obama - YAV_INC : @lindyli Michelle Obama - laviniaorefici : Michelle Obama a proposito dell’intervista di H&M: “non c’è niente di più importante della famiglia” - cinemaniaco_fb : ?????????????? Waffles + Mochi, la recensione: conoscere il cibo a 360 gradi insieme a Michelle Obama… -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Obama

Dal 16 marzo Netflix taglia il nastro della collaborazione conlanciando Waffles + Mochi , la nuova serie originale per bambini in età prescolare con la partecipazione dell'ex First Lady. Prodotta da Higher Ground , la casa di produzione di Barack ...Da oggi martedì 16 marzo è disponibile in streaming solo su Netflix la nuova serie Waffles + Mochi , un prodotto originale prescolare con la partecipazione di. Prodotta da Higher Ground, la casa di produzione di Barack e, sarà disponibile su Netflix con 10 episodi. Nella serie sono coinvolti molteplici chef ed esperti di cucina ...L'ex First Lady, amica di Meghan Markle dal 2018, commentando lo speciale con cui il principe Harry e la moglie hanno sparato a zero sulla royal family ha auspicato la riappacificazione tra parenti re ...Da oggi, sulla piattaforma arriva la novità Netflix dal titolo Waffles + Mochi, una serie prescolare che gode della partecipazione dell’ex first lady Michelle Obama. Un’avventura dedicata ai più ...