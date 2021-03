Meteo Roma: previsioni per mercoledì 17 marzo (Di martedì 16 marzo 2021) Sole prevalente nel corso delle ore mattutine, cieli irregolarmente nuvolosi al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto sempre con molte nubi sparse. Temperature comprese tra +2°C e +16°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 17 marzo Tempo stabile nelle ore diurne con sole prevalente al mattino sulla costa e anche sulle zone interne, nuvolosità in aumento nel pomeriggio su tutto il territorio. Molte nubi anche in serata sempre senza fenomeni. Meteo Italia: previsioni per mercoledì 17 marzo Al Nord: Giornata prevalentemente stabile al nord Italia con cieli poco o irregolarmente nuvolosi in pianura Padana e lungo le coste, nubi più compatte sulle Alpi di confine. Da segnalare soltanto la possibilità di nevicate sulle Alpi e Appennino, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 16 marzo 2021) Sole prevalente nel corso delle ore mattutine, cieli irregolarmente nuvolosi al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto sempre con molte nubi sparse. Temperature comprese tra +2°C e +16°C.Lazio:per17Tempo stabile nelle ore diurne con sole prevalente al mattino sulla costa e anche sulle zone interne, nuvolosità in aumento nel pomeriggio su tutto il territorio. Molte nubi anche in serata sempre senza fenomeni.Italia:per17Al Nord: Giornata prevalentemente stabile al nord Italia con cieli poco o irregolarmente nuvolosi in pianura Padana e lungo le coste, nubi più compatte sulle Alpi di confine. Da segnalare soltanto la possibilità di nevicate sulle Alpi e Appennino, ...

