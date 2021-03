Meteo Roma: previsioni di mercoledì 17 marzo, parzialmente nuvoloso (Di martedì 16 marzo 2021) Le previsioni Meteo di Roma per la giornata di domani, mercoledì 17 marzo, mostrano un cielo parzialmente nuvoloso. I metereologi annunciano infatti l’arrivo di un lieve peggioramento che dovrebbe intensificarsi nei prossimi giorni e sfociare in pioggia nella giornata di venerdì 19 marzo. Dopo una giornata di sole come quella di oggi, martedì 16 marzo, gli esperti de IlMeteo.it parlano infatti di un peggioramento dal punto di vista metereologico. previsioni Meteo di mercoledì 17 marzo a Roma Le previsioni Meteo di Roma per la giornata di martedì 16 marzo ... Leggi su romanotizie24 (Di martedì 16 marzo 2021) Lediper la giornata di domani,17, mostrano un cielo. I metereologi annunciano infatti l’arrivo di un lieve peggioramento che dovrebbe intensificarsi nei prossimi giorni e sfociare in pioggia nella giornata di venerdì 19. Dopo una giornata di sole come quella di oggi, martedì 16, gli esperti de Il.it parlano infatti di un peggioramento dal punto di vista metereologico.di17Lediper la giornata di martedì 16...

