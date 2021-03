METEO Italia. Freddo e neve a bassa quota. Maltempo invernale sino weekend (Di martedì 16 marzo 2021) METEO sino AL 22 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Correnti fredde d’origine artica affluiscono verso l’Europa ed il Mediterraneo, coinvolgendo anche l’Italia. La stagione ha fatto all’improvviso un pesante passo indietro, nonostante manchino davvero solo una manciata di giorni all’equinozio di primavera. I ritorni d’inverno in questo periodo non sono però certo una rarità. Il flusso d’aria più fredda deriva da un cambio di circolazione ormai avvenuto. Il campo d’alta pressione atlantico, con massimi di pressione collocati nei pressi delle Isole Britanniche, punta ancora più a nord verso l’Islanda. Condizioni METEO invernali caratterizzeranno quindi il resto della settimana anche sull’Italia. Le correnti fredde s’incanalano lungo il bordo orientale dell’anticiclone, investendo maggiormente l’Arco ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 16 marzo 2021)AL 22 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Correnti fredde d’origine artica affluiscono verso l’Europa ed il Mediterraneo, coinvolgendo anche l’. La stagione ha fatto all’improvviso un pesante passo indietro, nonostante manchino davvero solo una manciata di giorni all’equinozio di primavera. I ritorni d’inverno in questo periodo non sono però certo una rarità. Il flusso d’aria più fredda deriva da un cambio di circolazione ormai avvenuto. Il campo d’alta pressione atlantico, con massimi di pressione collocati nei pressi delle Isole Britanniche, punta ancora più a nord verso l’Islanda. Condizioniinvernali caratterizzeranno quindi il resto della settimana anche sull’. Le correnti fredde s’incanalano lungo il bordo orientale dell’anticiclone, investendo maggiormente l’Arco ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo #ANSA - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo #ANSA - Nanoalto : RT @infoitinterno: Meteo: MALTEMPO a RIPETIZIONE nei PROSSIMI GIORNI. ITALIA VITTIMA del FREDDO RUSSO con NEVE e PIOGGE. - infoitinterno : Meteo: MALTEMPO a RIPETIZIONE nei PROSSIMI GIORNI. ITALIA VITTIMA del FREDDO RUSSO con NEVE e PIOGGE. - bizcommunityit : Meteo, sciabolata artica: neve in luoghi impensabili, ecco le regioni che vengono colpite -