Meteo Italia al 30 marzo, continuerà il maltempo invernale (Di martedì 16 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI La prima decade di marzo fu segnata, lo ricorderete, dall’Alta Pressione e da un quadro Meteo climatico gradevolmente primaverile. Sole, temperature superiori alle medie stagionali, tutto sembrava puntare in direzione di un mese all’insegna della stabilità atmosferica. Ma guardando le complesse dinamiche atmosferiche, in particolare l’evolversi dello stato di salute del Vortice Polare, avevamo fiutato la possibilità che entro metà marzo potessero verificarsi imponenti cambiamenti di circolazione. La realtà ci sta dando ragione, difatti da qualche giorno le temperature sono letteralmente crollate ed è tornato il brutto tempo. La causa è da ricercarsi nello spostamento dell’Alta Pressione verso ovest e alla migrazione dei centri depressionari lontani dal Nord Atlantico. Ciò ha ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 16 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI La prima decade difu segnata, lo ricorderete, dall’Alta Pressione e da un quadroclimatico gradevolmente primaverile. Sole, temperature superiori alle medie stagionali, tutto sembrava puntare in direzione di un mese all’insegna della stabilità atmosferica. Ma guardando le complesse dinamiche atmosferiche, in particolare l’evolversi dello stato di salute del Vortice Polare, avevamo fiutato la possibilità che entro metàpotessero verificarsi imponenti cambiamenti di circolazione. La realtà ci sta dando ragione, difatti da qualche giorno le temperature sono letteralmente crollate ed è tornato il brutto tempo. La causa è da ricercarsi nello spostamento dell’Alta Pressione verso ovest e alla migrazione dei centri depressionari lontani dal Nord Atlantico. Ciò ha ...

