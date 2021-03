Metadone alla figlia, ha solo 40 giorni: giovane madre indagata (Di martedì 16 marzo 2021) Gli investigatori hanno stretto il cerchio su una ragazza accusata di avere dato del Metadone alla figlia e non solo. Gravi le accuse. Metadone alla figlia, una donna è ora indagata per avere messo in grosso pericolo la propria bimba. Quest’ultima ha solamente 40 giorni di vita e la sua giovane madre le avrebbe colpevolmente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 16 marzo 2021) Gli investigatori hanno stretto il cerchio su una ragazza accusata di avere dato dele non. Gravi le accuse., una donna è oraper avere messo in grosso pericolo la propria bimba. Quest’ultima ha solamente 40di vita e la suale avrebbe colpevolmente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

leoberthi : RT @AndFranchini: Metadone alla figlia neonata, indagata la madre - AndFranchini : Metadone alla figlia neonata, indagata la madre - ultimenotizie : Somministra metadone alla sua bimba neonata che finisce in coma per arresto respiratorio: per questo la madre è sta… - lifestyleblogit : Metadone alla figlia neonata, indagata la madre - - zazoomblog : Lucca: somministra metadone alla neonata che finisce in coma indagata la madre - #Lucca: #somministra #metadone -