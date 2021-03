Mercato, Bargiggia: “Ronaldo? A 30 milioni la Juventus lo vende subito” (Di martedì 16 marzo 2021) In questi giorni in casa Juventus sta tenendo banco la questione Ronaldo. Le critiche dopo l’eliminazione con il Porto, a cui il portoghese ha risposto segnando una tripletta nell’ultimo turno con il Cagliari, hanno alimentato le voci sul possibile addio del giocatore al termine della stagione. Sulla questione si è espresso stamani il giornalista Paolo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 16 marzo 2021) In questi giorni in casasta tenendo banco la questione. Le critiche dopo l’eliminazione con il Porto, a cui il portoghese ha risposto segnando una tripletta nell’ultimo turno con il Cagliari, hanno alimentato le voci sul possibile addio del giocatore al termine della stagione. Sulla questione si è espresso stamani il giornalista Paolo L'articolo

Advertising

MassimoSilla_ : @Gio_Daline99 @Paolo_Bargiggia Uno che litigava con Maurizio Mosca per le bombe di mercato. Un intellettuale, diciamo. - trapex77 : @Paolo_Bargiggia Scusa Paolo hai scritto una cazzata e i suoi numeri smentiscono il tuo tweet... nn c’è bisogno di… - Stico9 : @gigiomora @trapex77 @Paolo_Bargiggia @Cristiano @CagliariCalcio @FCPorto @FCBayern @juventusfc Quindi seguendo que… - AlcorG77 : @Paolo_Bargiggia @SerieA Ragazzi non ncascate nel gioco di questo finto hypster di barbaggigia. Ci prova in tutti m… - VinceTorriti : @bangigiangi @Paolo_Bargiggia @SerieA @bangigiangi il mercato rionale non lo merita. Lasciamolo alla fuffa del calciomercato -