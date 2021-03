Melograno | sapete a cosa fa bene? Le parole degli scienziati sugli incredibili benefici

Leggi su altranotizia

(Di martedì 16 marzo 2021)quali sono ifici del mangiare il? Eccodicono glisullepropietà di questo frutto Tutti ificidel(fonte Pixabay)Ilè un frutto molto amato da grandi e piccini. Con i suoi caratteristici chicci, il suo sapore dolce o acidulo a seconda della maturazione del frutto lo rende molto versatile. Ilpuò essere consumato in vari modi: da solo, oppure per arricchire secondi piatti o per creare sfiziose insalate. Se non avete mai assaggiato il succo di, dovere subito provarlo! Insomma, questo frutto è davvero buonissimo e, secondo gli, ha...