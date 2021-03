Meghan Markle e il principe Harry non hanno guadagnato «7-9 milioni di dollari» grazie alla loro intervista (Di martedì 16 marzo 2021) L’8 marzo 2021 su Twitter è stato pubblicato un tweet in cui si sostiene che l’attrice statunitense e duchessa del Sussex Meghan Markle e suo marito il principe Henry Mountbatten-Windsor, duca del Sussex e membro della famiglia reale britannica, avrebbero guadagnato tra i 7 e i 9 milioni di dollari per l’intervista rilasciata alla conduttrice e autrice televisiva statunitense Oprah Winfrey, trasmessa il 7 marzo dall’emittente televisiva statunitense CBS. Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, all’inizio dell’intervista Oprah Winfrey ha dichiarato che la coppia non aveva ricevuto alcun pagamento per aver rilasciato l’intervista. Contattato dal sito Business Insider India, un rappresentante dei duchi Sussex ... Leggi su facta.news (Di martedì 16 marzo 2021) L’8 marzo 2021 su Twitter è stato pubblicato un tweet in cui si sostiene che l’attrice statunitense e duchessa del Sussexe suo marito ilHenry Mountbatten-Windsor, duca del Sussex e membro della famiglia reale britannica, avrebberotra i 7 e i 9diper l’rilasciataconduttrice e autrice televisiva statunitense Oprah Winfrey, trasmessa il 7 marzo dall’emittente televisiva statunitense CBS. Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, all’inizio dell’Oprah Winfrey ha dichiarato che la coppia non aveva ricevuto alcun pagamento per aver rilasciato l’. Contattato dal sito Business Insider India, un rappresentante dei duchi Sussex ...

Advertising

paolovarsi1 : «Sì, siamo razzisti», la stampa si prostra a Meghan Markle e ai Blm - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Meghan Markle ancora contro Piers Morgan: presentato esposto a Ofcom - patrinelli : Donald Trump contro Meghan Markle: 'Non è buona, guarda cosa è successo a Piers Morgan'. Sconvolgenti verità segrete - rosa_viscardi : Meghan Markle non ha scelto un abito a caso per l’intervista con Oprah Winfrey - boni_castellane : @PirasPier il dubbio devi sapertelo permettere. ma se il tuo orizzonte è materialista declinato sulle vacanze in sa… -