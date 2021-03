“Meghan Markle divorzierà da Harry, è inevitabile”: la sorella Samantha attacca i Duchi di Sussex (Di martedì 16 marzo 2021) Non sembrano avere fine le polemiche su Harry d’Inghilterra e Meghan Markle. L’intervista che gli ormai ex Duchi di Sussex hanno rilasciato a Oprah Winfrey continua a far discutere, nonostante sia ormai trascorsa una settimana. Le pesanti rivelazioni portate alla luce da Harry e Meghan, come quella sul razzismo verso il loro primogenito Archie, hanno … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 16 marzo 2021) Non sembrano avere fine le polemiche sud’Inghilterra e. L’intervista che gli ormai exdihanno rilasciato a Oprah Winfrey continua a far discutere, nonostante sia ormai trascorsa una settimana. Le pesanti rivelazioni portate alla luce da, come quella sul razzismo verso il loro primogenito Archie, hanno … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

