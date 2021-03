Mediaset interviene sul caso Pietro Delle Piane: il comunicato ufficiale (Di martedì 16 marzo 2021) Il comunicato Mediaset contro Pietro Delle Piane Le dichiarazioni fatte da Pietro Delle Piane domenica sera, riconfermate poi sui social, hanno provocato non poche tensioni. La Fascino di Maria De Filippi si è pronunciata con azioni legali, pubblicando poi un video inedito sui social con Delle immagini che vanno a smentire quanto detto dall’attore. Adesso L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 16 marzo 2021) IlcontroLe dichiarazioni fatte dadomenica sera, riconfermate poi sui social, hanno provocato non poche tensioni. La Fascino di Maria De Filippi si è pronunciata con azioni legali, pubblicando poi un video inedito sui social conimmagini che vanno a smentire quanto detto dall’attore. Adesso L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

unitalianoverob : L'@AccademiaCrusca 'assolve' la direttrice, la direttora, il direttore d'orchestra #BeatriceVenezi,non la... bacch… - anna_volante : Direttore, direttrice o direttora? - KitemuoT : @globalistIT Chi ha scritto questo articolo dovrebbe essere deferito dall'ordine dei giornalisti o sanzionato o mes… - TommasoCurzio : @f_giancola 1) La Venezi decide per sè e non per altri a differenza dei nazigrammar che le vorrebbero imporre come… - TommasoCurzio : @tarkonte @Linus2k @lmelk Pretende di dettare le regole e non ha manco capito niente visto che la Crusca concorda c… -