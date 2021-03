Mea culpa di Timmermans | errori Ue con Bigfarma Dal vice della von der Leyen autocritica sugli ordinativi delle dosi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 16 marzo 2021) L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha deciso di estendere “in via del tutto precauzionale e temporanea”, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema (leggi la nota), il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale. La sospensione,quale al momento è impossibile conoscere i tempi, mette a rischio la possibilità di rispettare i tempicampagna vaccinale, che prevedono l’immunizzazione dell’80% degli italiani entro il 20 settembre. Inoltre, in Italia dall’11 febbraio sono già state somministrate 1.093.000di AstraZeneca mentre un altro milione diè stato consegnato ma non ancora somministrato. La decisione arrivata ieri è “in linea con quanto deciso da altri Paesi europei” – cioè Germania, Francia e Spagna (leggi l’articolo) – anticipati da Danimarca, Norvegia, ...