Mattino 5 | Soleil Sorge lancia una frecciatina a Maddaloni | “Ha vinto l’Isola e non ha mai fatto nulla”

(Di martedì 16 marzo 2021), opinionista di5, ha espresso la sua sui naufraghi Ubaldo e Fariba e poi hato una frecciata all’ex collega MarcoNella puntata del 16 marzo di5, si è discusso dell’esordio deldei famosi 2021 con i primi naufraghi che sono sbarcati in Honduras. Tra i concorrenti ci sono anche Fariba Teherani e Ubaldo Lanzo, piazzati neldei parassiti. Quest’ultimi sono sorvegliati da Marco, che dovrà aiutare i due aspiranti naufraghi a procacciare cibo e costruire un accampamento per poter sopravvivere. A esprimere il parere sui “parassiti”, ci ha pensatoche ha colto l’occasione perre una ...

Advertising

katiadiluna16 : #soleilsorge lancia una dura frecciatina al vincitore de #isola marcomaddaloni nella puntata di oggi di #mattino5 E… - petalo9810 : Soleil a mattino 5 che bella che sei amore mioooo @Soleil_stasi -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino Soleil

Yeslife

iniziata la nuova edizione dell'Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Nel corso della serata il ritorno dell'ultimo vincitore, Marco Maddaloni: contro di lui si scagliaStasi a5 Debutto all' Isola dei Famosi per Ilary Blasi che porta una ventata di aria fresca con la sua conduzione e l'ottima chimica con gli opinionisti Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi . ...E così ci ho provato: ho compilato un formulario sul sito del Cirque du, e dopo sei mesi mi hanno contattata, dicendomi che avevano bisogno proprio di una pattinatrice nel loro nuovo show, ...Federica Panicucci gaffe in diretta, la conduttrice ha commesso un piccolo errore nei confronti della sua ospite.Storie Italiane, Eleonora Daniele contro la violenza sulle donne: "Cosa sarebbe successo se non ci fosse stato un angelo?!" Lunga pagina dedicata al tema ...