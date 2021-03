Massimiliano Rosolino e la malattia della moglie Natalia Titova: come stanno davvero le cose (Di martedì 16 marzo 2021) In queste ore non si fa altro che parlare del fisico statuario di Massimiliano Rosolino, ex nuotatore partenopeo, campione olimpico a Sydney nel 2000 e mondiale a Fukuoka nel 2001 nei 200 metri misti, inviato a “L’Isola dei famosi”. Per tante la vera rivelazione di quest’edizione 2021 condotta da Ilary Blasi, partita ieri sera, lunedì 15 marzo. Non pochi articoli hanno tirato in ballo la malattia con cui ha fatto i conti la compagna dell’ex campione, la maestra di danza Natalia Titova, nota soprattutto per programmi come “Amici” e “Ballando con le stelle”. Tanti siti di gossip ne hanno scritto esacerbandone i toni. Cerchiamo di fare chiarezza… leggi anche l’articolo —> Chi è Massimiliano Rosolino, vita privata e carriera: tutto sull’ex campione di ... Leggi su urbanpost (Di martedì 16 marzo 2021) In queste ore non si fa altro che parlare del fisico statuario di, ex nuotatore partenopeo, campione olimpico a Sydney nel 2000 e mondiale a Fukuoka nel 2001 nei 200 metri misti, inviato a “L’Isola dei famosi”. Per tante la vera rivelazione di quest’edizione 2021 condotta da Ilary Blasi, partita ieri sera, lunedì 15 marzo. Non pochi articoli hanno tirato in ballo lacon cui ha fatto i conti la compagna dell’ex campione, la maestra di danza, nota soprattutto per programmi“Amici” e “Ballando con le stelle”. Tanti siti di gossip ne hanno scritto esacerbandone i toni. Cerchiamo di fare chiarezza… leggi anche l’articolo —> Chi è, vita privata e carriera: tutto sull’ex campione di ...

