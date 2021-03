Massafra (Taranto): uccide moglie e suocera e fugge, trovato impiccato (Di martedì 16 marzo 2021) E’ stato trovato morto suicida questa mattina il responsabile del duplice omicidio di ieri a Massafra, nel Tarantino. Si è impiccato Antonio Granata, 61 anni , potatore, che ha ammazzato in casa la... Leggi su feedpress.me (Di martedì 16 marzo 2021) E’ statomorto suicida questa mattina il responsabile del duplice omicidio di ieri a, nel Tarantino. Si èAntonio Granata, 61 anni , potatore, che ha ammazzato in casa la...

