Massafra. Antonio Granata si è impiccato a Palagiano

(Di martedì 16 marzo 2021) Trovato senza vita l’autore della strage disi è. Il potatore di 61 anni ha ucciso in casa la moglie Carolina Bruno, 65 anni, e la suocera Lorenza Addolorata Carano, 91 anni. Poi ha fatto perdere le sue tracce.si è ucciso a, centro poco distante da. Dopo avere dato l’allarme ai Carabinieri rivelando di aver compiuto un duplice delitto, il sessantenne ha annunciato che sarebbe fuggito per uccidersi.si è allontanato con la sua auto, una Seat Ibiza. Ha staccato il telefono e ha fatto perdere le tracce. Il cadavere del pluriomicida è stato rinvenuto a. L’uomo avrebbe compiuto gesti autolesionistici già nel lasciare la sua ...

Advertising

giornaleradiofm : Uccide moglie e suocera, l'assassino si è suicidato: (ANSA) - TARANTO, 16 MAR - Si è ucciso, impiccandosi a un albe… - TgrRai : Si è ucciso impiccandosi a un albero con un cavo di acciaio, il 61enne Antonio Granata che ieri pomeriggio a Massa… - infoitinterno : Duplice omicidio a Massafra, ritrovato senza vita il corpo di Antonio Granata - PrimaCommunica2 : Omicidio Massafra: trovato suicida Antonio Granata (61) che ieri aveva ucciso moglie e suocera a coltellate - SassiLive : +++UCCIDE MOGLIE E SUOCERA A MASSAFRA, POI FUGGE E SI IMPICCA A PALAGIANO: RITROVATO IL CORPO DI ANTONIO GRANATA+++ -

Ultime Notizie dalla rete : Massafra Antonio

...impiccandosi ad un albero di ulivo l'uomo che ieri pomeriggio a, in provincia di Taranto aveva ucciso moglie e suocera colpendole alla gola con un attrezzo da lavoro. L'uomo,Granata,...... I Carabinieri die del Comando Provinciale di Taranto hanno rinvenuto il corpo esanime diGranata, che ieri, servendosi di un coltello, aveva tolto la vita, alla moglie e alla ...Trovato senza vita l’autore della strage di Massafra. Antonio Granata si è impiccato. Il potatore di 61 anni ha ucciso in casa la moglie Carolina Bruno, 65 anni, e la suocera Lorenza Addolorata Carano ...I carabinieri hanno rinvenuto il cadavere in un terreno agricolo di Palagiano, al termine di una vasta e ininterrotta battuta di ricerca ...