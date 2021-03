Massacra di botte un anziano | poi chiama la Polizia e tenta di accusarlo di molestie | arrestato 47enne

(Di martedì 16 marzo 2021) Forse aveva pensato che richiedendo per primo l’intervento dellasi sarebbe procurato una scusante che lo avrebbe protetto da conseguenze penali. Evidentemente si sbagliava ilpregiudicato sottoposto alla misura del fermo di iniziativa dellagiudiziaria perché gravemente indiziato del delitto di lesioni personali aggravate. Percuote un, poi lo scredita con una telefonata al 113 Infatti, nella giornata di domenica 14 marzo u.s. ladi Stato – Questura di Latina è intervenuta nel centro di Gaeta dove era stata segnalata la presenza di una persona anziana che si stava denudando. Sul posto non si rilevava la presenza dell’, mentre un uomo riferiva ai poliziotti di aver lui stesso richiesto l’intervento di una pattuglia giacché aveva notato una ...

