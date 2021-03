“Marzo in Pista”, a Cremona vittoria nel lancio del martello per Giorgia Tombini (Di martedì 16 marzo 2021) La soglia dei cinquanta metri appare sempre più vicina per Giorgia Tombini. Al primo anno da junior, la portacolori dell’Atletica Bergamo 1959 ha aperto la rassegna “Marzo in Pista” vincendo la gara di lancio del martello femminile svoltasi a Cremona. In grado di siglare il proprio personale già durante il secondo turno, la giovane orobica ha fatto un ulteriore passo in avanti all’ultimo tentativo raggiungendo 49,88 metri e battendo la padrona di casa Chiara Okereke (Cremona Sportiva Atletica Arvedi, 48.76). In campo maschile successo per Gregory Falconi (Gruppo Alpinistico Vertovese) che si è imposto a livello assoluto toccando quota 54,51 metri. Il vento di Casalmaggiore ha invece influenzato la prestazione di Stefano Monticelli (Atletica Estrada) ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 marzo 2021) La soglia dei cinquanta metri appare sempre più vicina per. Al primo anno da junior, la portacolori dell’Atletica Bergamo 1959 ha aperto la rassegna “in” vincendo la gara didelfemminile svoltasi a. In grado di siglare il proprio personale già durante il secondo turno, la giovane orobica ha fatto un ulteriore passo in avanti all’ultimo tentativo raggiungendo 49,88 metri e battendo la padrona di casa Chiara Okereke (Sportiva Atletica Arvedi, 48.76). In campo maschile successo per Gregory Falconi (Gruppo Alpinistico Vertovese) che si è imposto a livello assoluto toccando quota 54,51 metri. Il vento di Casalmaggiore ha invece influenzato la prestazione di Stefano Monticelli (Atletica Estrada) ...

