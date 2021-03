Martina Barricelli morta a 27 anni | era incinta del quarto figlio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Martina Barricelli

MERANOaspettava con dolcezza la piccola Ester, la sua quarta bambina. L'altra sera, a Merano, aveva chiesto ai suoi genitori di badare ai tre figli per riposare un poco a casa da sola. A ...aveva 27 anni e stava diventando mamma per la quarta volta. La giovane di Merano (Bolzano) è morta improvvisamente dopo aver accusato un mancamento: a chiamare i soccorsi è stata la ...La giovanissima Martina Barricelli è morta a soli 27 anni mentre era in attesa dell'arrivo del suo quarto figlio.Muore mentre è in attesa del suo quarto figlio. Martina Barricelli , 27 anni di Merano, era in attesa di Ester. La giovane mamma che avava già 3 figli, aveva chiesto ai ...