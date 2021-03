Martina Barricelli : La giovane mamma incinta morta a soli 27 anni

La ragazza aveva solo 27 anni e fino a quel tragico biglietto non aveva mostrato alcun sintomo che facesse pensare a una morte in giovane età. Martina Barricelli era già madre di tre figli e stava attendendo con grande gioia l’arrivo del quarto, la piccola Ester.

Come riportato dal quotidiano Alto Adige, la 28enne Martina Barricelli, venerdì notte, mentre si trovava sola in casa – i tre figli erano dai nonni – ha accusato un malore. La giovane donna è riuscita ...Muore mentre è in attesa del suo quarto figlio. Martina Barricelli , 27 anni di Merano, era in attesa di Ester. La giovane mamma che avava già 3 figli, aveva chiesto ai suoi genitori di badare agli ...