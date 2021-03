Marquez dopo il test con la Honda: 'Da tempo non mi divertivo così' (Di martedì 16 marzo 2021) Una giornata al Montmelò per provare a lasciarsi alle spalle l'anno più nero della carriera. C osì Marc Marquez ha festeggiato i giri sul circuito catalano a bordo della Honda RC213V - S , versione ... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 marzo 2021) Una giornata al Montmelò per provare a lasciarsi alle spalle l'anno più nero della carriera. C osì Marcha festeggiato i giri sul circuito catalano a bordo dellaRC213V - S , versione ...

Advertising

infoitsport : Marquez dopo il test con la Honda: “Da tempo non mi divertivo così” - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Marquez dopo il test con la Honda: “Da tempo non mi divertivo così”) è stato pubblica… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #MotoGP, Marc #Marquez dopo il #test privato con la #Honda: “Da tempo non mi divertivo così” @MotoGP @marcmarquez93 @HRC_M… - Gazzetta_it : #MotoGP, Marc #Marquez dopo il #test privato con la #Honda: “Da tempo non mi divertivo così” @MotoGP @marcmarquez93… - LaStampa : Marquez scalpita per il via del MotoGp, dopo operazioni e riabilitazioni ecco il momento del ritorno: “Non escludo… -